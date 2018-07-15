В Барселоне 110 тысяч человек потребовали освободить каталонских политиков

Масштабная акция с требованием освободить каталонских политиков, которых обвиняют в связи с незаконным референдумом о независимости 1 октября 2017 года, прошла в Барселоне, по данным Городской гвардии (полиция Барселоны), в ней приняли участие 110 тысяч человек.

Организаторами выступили общественные организации «Каталонская национальная ассамблея», Òmnium Cultural и Каталонская ассоциация за гражданские права. Лидер Òmnium Cultural Жорди Куишар и бывший руководитель «Каталонской национальной ассамблеи» Жорди Санчес вместе с еще семью политиками, находящимися в предварительном заключении, были недавно переведены из мадридских пенитенциарных учреждений в каталонские.

Участники акции под лозунгом «Ни тюрьмы, ни ссылки, мы хотим, чтобы вы были дома» требовали снять все обвинения с подозреваемых – как находящихся в заключении, так и тех, кто скрывается от испанского правосудия за пределами страны и в отношении которых выданы ордера об экстрадиции.

В шествии и митинге участвовали родственники политиков, представители партий, выступающих за независимость Каталонии, в том числе глава женералитета (правительства) Ким Торра, спикер парламента автономного сообщества Роже Торрен, бывший глава женералитета Артур Мас и другие.

Члены так называемых комитетов защиты республики зашли в бывшую тюрьму Модело (рядом с ней завершилось шествие), развесили там плакаты «Остановим репрессии, будем действовать солидарно» и продолжили акцию протеста там.

Судья Верховного суда Испании Пабло Льярена 23 марта предъявил обвинения 25 каталонским политикам в связи с незаконным референдумом о независимости, 13 из них — в организации восстания. Шесть человек объявлены в международный розыск, выданы ордера на их экстрадицию, девять политиков находятся в тюрьмах.

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