В Барселоне 110 тысяч человек потребовали освободить каталонских политиков

Масштабная акция с требованием освободить каталонских политиков, которых обвиняют в связи с незаконным референдумом о независимости 1 октября 2017 года, прошла в Барселоне, по данным Городской гвардии (полиция Барселоны), в ней приняли участие 110 тысяч человек.

Организаторами выступили общественные организации «Каталонская национальная ассамблея», Òmnium Cultural и Каталонская ассоциация за гражданские права. Лидер Òmnium Cultural Жорди Куишар и бывший руководитель «Каталонской национальной ассамблеи» Жорди Санчес вместе с еще семью политиками, находящимися в предварительном заключении, были недавно переведены из мадридских пенитенциарных учреждений в каталонские.

Участники акции под лозунгом «Ни тюрьмы, ни ссылки, мы хотим, чтобы вы были дома» требовали снять все обвинения с подозреваемых – как находящихся в заключении, так и тех, кто скрывается от испанского правосудия за пределами страны и в отношении которых выданы ордера об экстрадиции.

Члены так называемых комитетов защиты республики зашли в бывшую тюрьму Модело (рядом с ней завершилось шествие), развесили там плакаты «Остановим репрессии, будем действовать солидарно» и продолжили акцию протеста там.

Судья Верховного суда Испании Пабло Льярена 23 марта предъявил обвинения 25 каталонским политикам в связи с незаконным референдумом о независимости, 13 из них — в организации восстания. Шесть человек объявлены в международный розыск, выданы ордера на их экстрадицию, девять политиков находятся в тюрьмах.

 

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| 2018-07-15T00:13:48+00:00 15 июля 2018, 02:06|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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