В Барде убит известный ханенде

Стало известно, что ханенде Мирюсиф Миризаде, о гибели которого в ДТП в Бардинском районе сообщалось ранее, на самом деле был убит.

Как сообщили карабахскому бюро Report в Бардинской районной прокуратуре, ему было нанесено 14 ножевых ранений.

В настоящее время ведутся оперативно-розыскные мероприятия для задержания совершившего преступление лица (или лиц).

В то же время, ведутся поиски владельца автомобиля марки «Mercedes» — ханенде Новруза Гусейнова.

Расследования по факту продолжаются.

Отметим, что Мирюсиф Миризаде и Новруз Гусейнов были участниками телевизионного конкурса мугама в 2015 году.

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| 2018-08-01T22:47:34+00:00 1 августа 2018, 23:59|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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