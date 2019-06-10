В Барде обнаружено 180 кг мяса неустановленного происхождения

Для обеспечения населения безопасным продовольствием, предотвращения реализации непригодной к питанию продукции, наносящей серьезный урон здоровью человека, органами полиции вместе с соответствующими структурами проводятся совместные мероприятия.
Как сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел, очередное подобное мероприятие на основе поступившей информации было проведено сотрудниками Главного управления дорожной полиции 8 июня на территории города Барда.
Так, автомобиль марки ВАЗ-21074, управляемый жителем района Р.Мамедовым, был задержан сотрудниками полиции на территории города.
Во время осмотра автомобиля было обнаружено и изъято 180 кг мяса неизвестного происхождения.
Образцы мяса были переданы в лабораторию Агентства продбезопасности для проведения соответствующих экспертиз.
По факту ведется расследование.