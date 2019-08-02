В Бангкоке создали штаб по расследованию серии взрывов

«Штаб расследования уже создан, его главой назначен начальник Главного управления полиции Таиланда генерал полиции Чактхип Чайчинда, и в ближайшие часы пройдет первое заседание штаба», — приводит телеканал слова Вонгсувана.

«Также уже идет чрезвычайное заседание городского правительства Бангкока, на котором принимаются конкретные решения об усилении мер безопасности в городе», — добавил вице-премьер.(РИА Новости)