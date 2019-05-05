В Бангкоке проходит королевская процессия по случаю коронации Рамы Х

Королевская пешая процессия по случаю коронации короля Таиланда Маха Вачиралонгкорна (Рамы Х) проходит в воскресенье в историческом центре Бангкока, передает ТАСС.

Второй из трех дней коронации начался в тронном зале Амариндра Виничхая в Большом королевском дворце с вручения монограммы и наделения королевским титулом Рамы Х. Кроме того, состоялось присвоение титулов и рангов членам королевской семьи. Во второй половине дня началась пешая процессия, которая продлится от трех до пяти часов: во время нее Его Величество приветствует собравшихся и совершает несколько остановок у храмов, чтобы отдать дань уважения ликам Будды и останкам кремированных королей и королев.

Тысячи людей в желтых рубашках расположились на пути семикилометровой королевской процессии, чтобы увидеть нового короля и отдать ему дань уважения. Несмотря на 40-градусную жару, некоторые из пришедших начали занимать места за несколько дней до начала шествия. Многие из жителей и гостей столицы приехали сюда, чтобы впервые лицезреть Раму Х. По оценкам полиции, за два дня порядка 200 тыс. человек посетят пешие процессии.

«В этом году очень жарко, за сегодняшний день лишь к нам на медицинский пост попало порядка 20 человек, которые перегрелись на солнце, — сказал ТАСС один из врачей. — Даже наш медик оказался здесь в качестве пациента».