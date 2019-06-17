В Баку завтра будет до 33 градусов тепла

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове осадков не предвидится, умеренный северо-западный ветер временами будет усиливаться, сообщает в понедельник со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью 20-24, днем — 28-33, в Баку ночью — 21-23, днем — 31-33 градуса тепла.

Атмосферное давление ниже нормы — 756 мм ртутного столба.

Относительная влажность ночью 60-65, днем 30-35 процентов.

На северных пляжах Абшерона (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) умеренный северный ветер днем сменится северо-восточным, температура морской воды — 21-22 градуса, умеренный северо-западный ветер, порой, с усилением.

На южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) умеренный северо-западный ветер, временами с усилением, температура морской воды 23-24 градуса.