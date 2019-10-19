В Баку закрыты три станции метро из-за митинга Нацсовета

«Несмотря на то, что Исполнительная власть города Баку дала соответствующий ответ на обращение организации, называющей себя Национальным советом демократических сил о проведении митинга 19 октября в 15:00, организаторы митинга распространили в социальной сети сообщения о том, что проведут в это время несанкционированную незаконную акцию в запрещенном законом месте, то есть напротив станции метро «28 Мая». ЗАО «Бакинский метрополитен» заявляет о том, что в случае совершения незаконных действий, нарушающих работу транспорта, вся ответственность ляжет на организаторов».

Об этом АПА сообщили в ЗАО «Бакинский метрополитен».

Сообщается, что в целях обеспечения безопасности функционирования стратегически важной и массовой транспортной инфраструктуры, а также защиты прав граждан, пользующихся этими транспортными средствами, принято решение о временном приостановлении работы станций «28 Мая», «Джафар Джаббарлы» и «Хатаи» Бакинского метрополитена с 13:00 19 октября.

Отмечено, что соответствующим правоохранительным органам будет подано обращение в связи с принятием жестких мер, предусмотренных законодательством, в отношении лиц, призывающих к проведению незаконной акции в охраняемых зонах метрополитена и организаторов таких акций.