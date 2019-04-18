В Баку закроется вход на территорию бульвара

В связи с Гран-при Азербайджана Формулы 1, который пройдет 26-28 апреля в Баку, с 24 апреля закроется вход на территорию Бакинского приморского бульвара.

Об этом на сегодняшнем мероприятии сказала Trend завотделом маркетинга и коммуникаций операционной компании Baku City Circuit Нигяр Арпадараи.

Она отметила, что с 25 апреля на территорию бульвара смогут проходить только лица, имеющие билеты на Формулу 1.

По ее словам, с 25 апреля на бульваре начнутся развлекательные программы.

«Вход на территорию бульвара откроется 29 апреля», — отметила Арпадараи.

Отметим, что Гран-при Азербайджана Формулы 1 пройдет в Баку пройдет 26-28 апреля этого года.

Напомним, что Азербайджан продлил контракт на проведение гонок «Формулы 1» еще на три годаПоследняя гонка Гран-при Азербайджана «Формулы 1» состоялась в Баку 27-29 апреля прошлого года.

В рамках Гран-при были проведены и соревнования «Формулы 2». Победителем Гран-при Азербайджана стал пилот команды Mercedes Льюис Хэмилтон.

Протяженность гоночной трассы в Баку составляет чуть более шести километров. Самый широкий участок трека составляет 13 метров, а самый узкий вокруг Ичери Шехер, седьмой и восьмой повороты — 7,6 метра. Старт и финиш — площадь «Азадлыг».Здесь также установлены боксы и пит-лейны «клуба Паддока».

| 2019-04-18T19:07:21+00:00 18 апреля 2019, 21:38|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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