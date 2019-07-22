В Баку задержана наркоторговка

В результате оперативных мероприятий, осуществленных сотрудниками Отдела по борьбе с наркотиками Бинагадинского районного управления полиции города Баку был задержан человек, занимавшийся незаконной продажей и оборотом наркотиков.

Как сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Азербайджана, в результате операции, проведенной на основе поступившей информации, задержали жительницу столицы Ругию Тагиеву.

В ходе досмотра у гражданки было обнаружено и изъято 82,189 грамма метамфетамина, обладающего сильным психотропным воздействием. В своих показаниях Р.Тагиева призналась, что наряду с потреблением, она также занимается продажей наркотических средств.

По факту в Следственном отделе Бинагадинского районного управления полиции возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса, ведется расследование.

| 2019-07-22T13:31:18+00:00 22 июля 2019, 15:50|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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