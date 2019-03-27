В Баку задержан пьяный водитель автобуса — ФОТО

Утром 27 марта в Баку сотрудники дорожной полиции задержали пьяного водителя пассажирского автобуса.

Об этом сообщило Министерство внутренних дел.

Сотрудники дорожной полиции, заметив грубое нарушение правил дорожного движения водителем автобуса с номерным знаком 90 VX 692, потребовали остановить транспортное средство.

Однако водитель не подчинился и продолжил движение. Полицейским удалось остановить автобус на пересечении улицы Ганифы Алескеровой и проспекта Азадлыг.

Действия водителя были также зафиксированы камерой Автоматизированного центра управления «Безопасный город».

Выяснилось, что водитель Табин Хатамов вел пассажирский автобус, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

Отметим, что пассажиры, находившиеся в автобусе, сначала протестовали против задержания водителя. Однако после того, как люди узнали, что водитель был пьян, они выразили благодарность стражам порядка.

Водитель отрицал тот факт, что принимал спиртные напитки.

В ходе расследования также выяснилось, что нарушитель поставил ночью транспортное средство не в гараж, а припарковал его во дворе своего дома, откуда он сразу выехал на работу, не пройдя предварительное медицинское обследование.