В Баку задержан пьяный водитель автобуса — ФОТО

Утром 27 марта в Баку сотрудники дорожной полиции задержали пьяного водителя пассажирского автобуса.
Об этом сообщило Министерство внутренних дел.
Сотрудники дорожной полиции, заметив грубое нарушение правил дорожного движения водителем автобуса с номерным знаком 90 VX 692, потребовали остановить транспортное средство.
Однако водитель не подчинился и продолжил движение. Полицейским удалось остановить автобус на пересечении улицы Ганифы Алескеровой и проспекта Азадлыг.
Действия водителя были также зафиксированы камерой Автоматизированного центра управления «Безопасный город».
Выяснилось, что водитель Табин Хатамов вел пассажирский автобус, находясь в состоянии алкогольного опьянения.
Отметим, что пассажиры, находившиеся в автобусе, сначала протестовали против задержания водителя. Однако после того, как люди узнали, что водитель был пьян, они выразили благодарность стражам порядка.
Водитель отрицал тот факт, что принимал спиртные напитки.
В ходе расследования также выяснилось, что нарушитель поставил ночью транспортное средство не в гараж, а припарковал его во дворе своего дома, откуда он сразу выехал на работу, не пройдя предварительное медицинское обследование.