В Баку за одну ночь обокрали 11 автомобилей

В Хатаинском районе Баку задержан гражданин, который разбивал стекла автомобилей и присваивал находившиеся внутри ценности.

Об этом сообщило Министерство внутренних дел.

Житель Гянджи Ниджат Гасымзаде был задержан на месте преступления на улице Н.Алиева. Как выяснилось, он за одну ночь обокрал 11 автомобилей.

Н.Гасымзаде признался, что он вместе с жителем столицы Джейхуном Аббасовым похитил из салонов транспортных средств деньги и ценные предметы.

Отметим, что Д.Аббасов несколько месяцев назад был задержан полицией за аналогичные преступления, однако из-за того, что он был несовершеннолетним, его не арестовали.

Продолжаются оперативно-следственные мероприятия.