В Баку выявлено около 380 кг негодного к употреблению мяса

На основании информации, поступившей в Агентство пищевой безопасности (АПБ), на рынке «8-й километр» по адресу улица Нахчыванского, Низаминский район города Баку был проведен рейд.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на АПБ, в ходе рейда, который был проведен совместно с сотрудниками правоохранительных органов, информация о продаже мяса неизвестного происхождения непригодного в пищу нашла свое подтверждение.

Было установлено, что 226 килограммов мяса и мясной продукции неизвестного происхождения, без костей, для продажи в маркет Bolluq поставил житель Джалилабадского района Гасанов Ровшаном Юнус оглу в полиэтиленовых пакетах, предназначенных для отходов.

Помимо этого, на складе Samrac 1001 xırdavat, принадлежащем маркету Vüsal, было обнаружено 153 килограмма мяса и мясной продукции неизвестного происхождения, без костей, упакованные в полиэтиленовые пакеты, предназначенные для отходов. В ходе расследования было установлена, что продукция принадлежит жителю Бейлаганского района Джафарову Равану Фаиг оглу и продавалсь оно в виде фарша.

Пробы, взятые с продукции, были отправлены в лабораторию Института пищевой безопасности для соответствующих анализов. Непригодное мясо и мясная продукция выведены из оборота.

Расследование по факту продолжается.

Просьба к гражданам по поводу продуктов животного происхождения сомнительного качества обращаться в правоохранительные органы и на номер 1003 АПБ, говорится в сообщении ведомства.