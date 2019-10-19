В Баку временно изменено направление 14 маршрутных линий

Несмотря на то, что Исполнительная власть города Баку дала соответствующий ответ на обращение структуры, именующей себя Национальным советом демократических сил, о проведении 19 октября в 15.00 митинга, организаторы митинга поделились в соцсетях информацией, что в названное время проведут в недозволенном месте, т.е. перед станцией метро «28 Мая» несанкционированный митинг.

Об этом Report сообщили в Бакинском транспортном агентстве.

В информации БТА говорится, что для обеспечения беспрерывности, комфорта и безопасности пассажироперевозок во время попытки проведения незаконной акции внесены временные изменения в схему движения автобусов по 14 регулярным маршрутным линиям.

Согласно изменению, движение автобусов, входящих в Центр транспортного обмена «28 Мая», организовано с проспекта «Азадлыг» на улицу С.Аскеровой, с ул.Ш.Бадалбейли на проспект Бюльбюля, с ул.Пушкина на ул. 28 Мая и обратно со станции метро «Хатаи».

Отметим, что в Центре транспортного обмена «28 Мая» по 14 регулярным маршрутным линиям курсируют 220 автобусов. Центром, куда за час въезжают и выезжают 128 автобусов, пользуются ежедневно 200000 человек.

Любые массовые беспорядки, направленные на нарушение общественного порядка, серьезно препятствуют работе общественного транспорта, что вызывает недовольство населения. С учетом этого сообщаем, что в случае незаконных действий, которые нарушат работу транспорта, вся ответственность ляжет на организаторов.