В Баку в три раза меньше зеленых насаждений, чем необходимо: изменит ли ситуацию новое распоряжение ИВ?

Наша столица превратилась в город небоскребов и мраморных парков, в котором почти не осталось места для деревьев и растений. Уровень загрязнения воздуха в некоторых районах Баку превышает норму из-за большого количества транспорта и нехватки зеленых насаждений.

В сентябре исполнительная власть г. Баку подписала распоряжение о создании «зеленых уголков» в Баку, сообщает Sputnik Азербайджан. Согласно этому документу, предпринимателям, руководителям предприятий и организаций рекомендуется заняться озеленением территорий перед заведениями общественного питания, торговли, зданиями управлений, предприятий и другими объектами.

На днях ИВ выдвинула необычный ультиматум, заявив, что назовет имена настоящих владельцев коммерческих объектов в столице, если те не озеленят площадки перед фасадами своих зданий.

По словам главы Национального центра экологического прогнозирования Тельмана Зейналова, частный бизнес сейчас фактически никем не контролируется и никому не подчиняется. Это приводит к многочисленным проблемам, в том числе и в сфере экологии.

«Когда строится тот или иной объект, важно, чтобы учитывалось и озеленение территории. Так, при строительстве жилого дома, должно быть выделено место под детский сад, магазин, а также площадь в полтора- два гектара для посадки зеленых насаждений. Однако у нас здания строят впритык друг к другу, думая лишь о прибыли. Озеленяться должна и территория, прилегающая к коммерческим объектам»,– сказал эксперт #.

По его словам, наше правительство подписало Киотский протокол, направленный на борьбу с глобальным потеплением. Озеленение – одна из необходимых мер, призванных бороться с изменением климата, отметил Т.Зейналов.

«Чем больше зелени в столице и по стране, тем лучше. У нас вопросами озеленения занимается, в основном, министерство экологии, и хорошо, что и столичная ИВ, наконец, решила принять в этом участие. Но нужно наряду с озеленением, бороться с вырубкой деревьев.

Если виновного в вырубке найдут, – говорит эколог,– ему придется оплатить штраф, но штрафы ничего не меняют. В некоторых случаях виновного обязывают посадить новые деревья. Но и это не компенсирует нанесенный ущерб, ведь саженцы лишь через 10 лет дадут такой результат, как многолетние деревья. На мой взгляд, нужно бороться с вырубкой, назначая грамотное руководство в соответствующих структурах, чтобы оно держало ситуацию под контролем. Кроме того, необходим общественный контроль».

Руководитель экологической организации «Рузгар» Ислам Мустафаев заявил #, что озеленить город просто необходимо. Но в приоритете должно быть все же не столько озеленение, сколько сохранение тех зеленых насаждений, которые имеются. Если не будет остановлен процесс вырубки деревьев, то высаживание саженцев будет в принципе неэффективным занятием, говорит он. А для этого нужны дополнительные меры по охране.

«В Баку качество воздуха оставляет желать лучшего, а деревья будут способствовать его очищению. У нас в три раза меньше зеленых насаждений, чем требуется. Необходимо превратить посадку саженцев в народное движение. Что касается распоряжения ИВ, то, на мой взгляд, нужно создать экономический механизм, который заинтересовал бы владельцев объектов. Поощрение всегда эффективнее наказания»,- уверен эксперт.

Председатель Центра исследований устойчивого развития Нариман Агаев отметил #, что когда заключается договор на строительство того или иного объекта, в нем предусмотрено, что должно быть на прилегающей территории. Например, в случае с жилыми зданиями 30% территории должно быть озеленено.

«Но если речь о коммерческом объекте, то владелец не обязан озеленить прилегающую территорию, если в договоре не написано обратное. Это уже муниципальная или городская территория, и если на ней что-то посадить, это может быть расценено как самовольный захват земельного участка. Знаю случай, когда человек посадил рядом со своим объектом дерево, и ему работники соответствующих служб заявили, что он не имел права это делать. Если владелец хочет что-то посадить, лучше всего написать письмо в Исполнительную власть и уточнить этот момент. Если ИВ сама ратует за такое озеленение, то должна предоставить подробную инструкцию, что именно можно сажать и на какой по размерам территории»,– сказал он.

Эксперт считает, что лучше обязать владельцев коммерческих объектов не озеленить территорию рядом с магазинами или домами торжеств, а ставить там урны для мусора.

«Но озеленение городу, конечно необходимо, особенно в таких районах как Хатаинский и Низаминский. Нужно увеличить количество саженцев. Этим вопросом занимается в частности IDEA. Для этих целей можно привлечь общественные организации, студентов, пенсионеров. Можно сделать кампанию, чтобы каждый родитель посадил столько деревьев, сколько у него детей и ухаживал за ними. Людям нужна идея и мотивация. Деревья – это то, что останется после них их детям и внукам»,– заявил Н.Агаев.

Эксперт подчеркнул, что из-за большого количества высоток в Баку изменилась роза ветров, и этот факт нужно учитывать.

«Необходимо сажать больше хвойных деревьев, они хорошо поглощают пыль и выделяют эфирные масла. В свое время я предлагал создать в Баку гянджинский сад, так как в Гяндже произрастают интересные деревья, которые в столице не встречаются, но идея не была реализована. Кстати, в столице есть японский сад, но о нем мало кто знает. Хотелось бы, – говорит Н.Агаев, – чтобы таких садов, парков в Баку было намного больше».

Но он, как и остальные эксперты подчеркнул важность сохранения того зеленого фонда, который есть в столице.

«Деревья продолжают вырубать, наливают на землю, где они растут, кислоту, и они засыхают. Ни один из таких случаев не должен остаться безнаказанным, а штрафы необходимо увеличить в разы»,– заявил он.