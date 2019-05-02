В Баку в рамках Всемирного форума проходит встреча на высшем уровне

Сегодня, после церемонии открытия пятый Всемирный форум межкультурного диалога продолжил работу встречей представителей международных организаций на высшем уровне на тему «Построение партнерства во имя Целей устойчивого развития».
Как сообщает в четверг Trend, модератор мероприятия резидент-координатор ООН в Азербайджане Гулам Исхакзаи заявил, что главной задачей совместно принятых мировыми лидерами 1 января 2016 года 17 Целей устойчивого развития является решение основных проблем, стоящих сегодня перед человечеством.
Отметим, что сегодня в Баку начал работу пятый Всемирный форум по межкультурному диалогу под девизом «Построение диалога для борьбы против дискриминации, неравенства и насильственных конфликтов».
В форуме, который проходит 2-3 мая в Баку, состоится более 20 мероприятий с участием высокопоставленных официальных лиц свыше 105 стран и более 35 международных организаций. Мероприятие будет транслироваться ООН в прямом эфире на официальной интернет-странице организации.