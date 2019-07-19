В Баку в квартире были обнаружены тела двух человек

Как сообщили Report в Министерстве чрезвычайных ситуаций Азербайджана, в Ясамальском районе столицы  сегодня был зарегистрирован инцидент.

Так, на горячую линию министерства «112» поступила информация о том, что в Ясамальском районе Баку двое остались в беспомощном состоянии за запертыми дверьми.

К месту происшествия были привлечены сотрудники Службы спасения особого риска, которые открыли дверь в квартиру и обнаружили там тела супругов — Эсмиры Талят гызы Мамедовой 1942 г.р. и Айдына Низами оглу Мамедова 1955 г.р.

| 2019-07-19T16:48:10+00:00 19 июля 2019, 20:04|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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