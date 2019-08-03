В Баку увеличилось производство продуктов питания

В Баку в первом полугодии произведено напитков и табачных изделий на сумму 624,5 миллиона манатов, сообщает Trend.

По сравнению с январем-июнем прошлого года производство табачных изделий выросло на 89,2 процента, производство напитков также увеличилось и составило 52,5 процента. Производство продуктов питания выросло на 20,4 процента.

Динамика роста также наблюдалась и в производстве других продуктов питания. Так, по сравнению с январем-июнем прошлого года производство сыра и творожных изделий выросло в 2,4 раза.

Кроме этого, производство сладкого печенья выросло в 2,5 раза, колбасных изделий — в 35,3 раза, соли — в 18,7 раза.

| 2019-08-03T09:21:00+00:00 3 августа 2019, 09:44|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss