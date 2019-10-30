В Баку утверждена Концепция военного сотрудничества стран СНГ до 2025 года

На заседании министров обороны стран-членов СНГ в Баку утверждена Концепция военного сотрудничества стран СНГ до 2025 года.

| 30 октября 2019, 18:23 | (Пока оценок нет) (Пока оценок нет) Загрузка... Загрузка... |