В Баку утверждена Концепция военного сотрудничества стран СНГ до 2025 года View Larger Image На заседании министров обороны стран-членов СНГ в Баку утверждена Концепция военного сотрудничества стран СНГ до 2025 года. Редакция| 2019-10-30T14:58:19+00:00 30 октября 2019, 18:23| (Пока оценок нет) Загрузка...| Поделитесь с друзьями: FacebookTwitterWhatsappGoogle+Vk Новости по теме:Обнародована программа заседания Совета министров…Концепции военного сотрудничества стран СНГ до 2025…Шойгу прибыл в Азербайджан на встречу министров…Министры обороны стран СНГ посетили Аллею шехидов В рубрике «Курдскую проблему» заменили «геноцидом» Gallery «Курдскую проблему» заменили «геноцидом» 30 октября 2019, 20:04 Концепции военного сотрудничества стран СНГ до 2025 года одобрена на заседании в Баку Gallery Концепции военного сотрудничества стран СНГ до 2025 года одобрена на заседании в Баку 30 октября 2019, 13:02 Министры обороны стран СНГ посетили Аллею шехидов Gallery Министры обороны стран СНГ посетили Аллею шехидов 30 октября 2019, 11:56 «Круговая» оборона Gallery «Круговая» оборона 30 октября 2019, 10:00 96-летие образования Турецкой Республики было отмечено в Баку Gallery 96-летие образования Турецкой Республики было отмечено в Баку 29 октября 2019, 21:31