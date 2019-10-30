В Баку утверждена Концепция военного сотрудничества стран СНГ до 2025 года

На заседании министров обороны стран-членов СНГ в Баку утверждена Концепция военного сотрудничества стран СНГ до 2025 года.

| 2019-10-30T14:58:19+00:00 30 октября 2019, 18:23|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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