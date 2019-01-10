В Баку установлены ящики для сбора неиспользуемой одежды

Как известно, по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, учредителя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой в нашей стране дан старт различным экологическим и социальным проектам. В этой связи следует особо отметить, что, начиная с 2017 года, IDEA организовало сбор и отправку на переработку тысяч тонн бумажных и пластиковых отходов, собранных посредством специальных сортировочных урн, размещенных в сотнях офисах и учреждениях. IDEA планирует также организовать раздачу учреждениям специальных урн для сбора использованных батареек. Об этом Report сообщили в Общественном объединении IDEA.

Учитывая положительное воздействие на окружающий мир повторного использования и потребность в предметах одежды, IDEA организовало установку в Баку благотворительных ящиков для сбора неиспользуемой одежды и обуви. В ящики, установленные в определенных точках города, люди могут положить ненужную им одежду. Такие благотворительные ящики уже установлены в гипермаркетах Bravo, а также в расположенных на проспекте Бабека супермаркете Bravo и автозаправочной станции SOCAR Petroleum. В ближайшее время аналогичные ящики для сбора одежды будут размещены и в других местах.

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