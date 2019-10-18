В Баку торжественно наградили деятелей культуры

18 октября в Азербайджанском национальном музее искусств в Баку состоялась торжественная церемония в связи с присвоением группе азербайджанских деятелей культуры и искусства почетных званий, награждением медалями, согласно соответствующим распоряжениям Президента Азербайджана Ильхама Алиева, сообщает Trend Life.

В своем выступлении министр культуры Азербайджана Абульфас Гараев поздравил участников мероприятия Днем государственной независимости.

Было подчеркнуто, что удостоенные почетных наград деятели, внесли существенный вклад в развитие культуры и искусства страны.

Абульфас Гараев пожелал представителям культуры и искусства дальнейших успехов в их творческой деятельности.

Затем министр вручил деятелям культуры и искусства почетные награды — Почетные дипломы Президента Азербайджанской Республики, медали «Терегги», удостоверения о присвоении званий «Народный артист», «Заслуженный деятель искусств», «Заслуженный артист», «Заслуженный работник культуры», «Заслуженный учитель» и медали «За отличие на государственной службе».

Среди награжденных – Мобил Бабаев, Рухангиз Гасымова, Гюнай Алиева, Халида Гулиева, Васиф Аллахвердиев, Сардар Фараджов.

Награжденные выразили благодарность Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за высокую оценку их деятельности со стороны государства.