В Баку стартует III Европейский фестиваль толерантности «IMAGINE»

«III Европейский фестиваль толерантности IMAGINE пройдет в Баку с 1 по 15 мая. Он направлен на популяризацию межкультурного диалога, разнообразия и толерантности».

Как передает #, об этом заявил глава представительства Европейского союза в Азербайджане посол Кестутис Янкаускас на пресс-конференции, посвященной открытию фестиваля.

По его словам, в этом году фестиваль имеет особое значение и интересен по двум причинам.

«Во-первых, в этом году исполняется 10 лет программе Восточного партнерства. Во-вторых, мы уже на заключительной стадии по вопросу заключения нового соглашения между Азербайджаном и ЕС. Кроме того, ежегодно в мае отмечается День Европы, а в Азербайджане — День Республики. И мы хотим отметить эти даты вместе», — отметил посол.

Фестиваль пройдет при поддержке посольств стран-членов ЕС в Азербайджане, а также посольств Аргентины, Мексики, Колумбии, Молдовы, Израиля и организации United Cultures.

В этом году он станет самым масштабным за все три года его проведения — в рамках фестиваля будут показаны более 30 художественных и документальных фильмов о толерантности, пройдут концерты, фотовыставки, семинары и конференции.

Наряду с фильмами европейского производства, в рамках европейского фестиваля толерантности в Баку 3 мая будет показана и семейная драма режиссера Ильгара Наджафа «Гранатовый сад»

Как отметил посол Кестутис Янкаускас, в этом году фестиваль проводится с особым размахом.

«Он впервые пройдет и в Гяндже. Будут организованы различные мероприятия: концерты, выставки, кинопоказы», — отметил он.

В свою очередь, первый советник представительства ЕС в Баку Денис Даниилдис подчеркнул, что данный фестиваль олицетворяет совместные усилия многих людей, направленные на поддержку толерантности, ценностей межкультурного диалога.

В продолжении руководитель United Cultures Паола Касагранде представила программу мероприятий и ознакомила с официальным сайтом фестиваля www.imagine.az, на котором можно будет ознакомиться с более подробной информацией по фестивалю.

Новинкой фестиваля будет выступление известного чилийского саксофониста Марсело Монкада, проживающего в Брюсселе, которое состоится в стенах станции метро «Ичери Шехер» 1 мая в 17.00 часов. Вслед за этим пройдет выставка французского фотографа Николаса Ландермарда, живущего и работающего в настоящее время в Брюсселе. На фотовыставке будут три темы, одна из которых европейские политики.

Также в рамках фестиваля запланированы интересные концерты испанского музыканта Эль Амира и Магды Мендес из Португалии, которая выступит совместно с азербайджанскими и немецкими музыкантами. Свои фильмы на фестивале покажут режиссеры из Франции, Финляндии, Латвии, Нидерландов и Бельгии, которые также примут участие в мастер-классах для студентов. В целом в этом году в фестивале примут участие 18 стран-партнеров.