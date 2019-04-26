В Баку стартует Гран-При Формулы 1

В Баку стартуют гонки Гран При Формула 1 SOCAR Азербайджан.

На городской трассе будут состязаться 10 команд, в составе двух пилотов каждая, сообщает в четверг Trend. Среди участников такие известные пилоты, как Льюис Хэмильтон, Фернандо Алонсо, Себастьян Феттель, Валттери Боттас, Кими Райкконен и Макс Ферстаппен.

Сегодня на бакинской кольцевой дороге пройдет свободная практика и квалификация в классе Формула 2.

Кроме этого, состоятся свободные заезды участников Формулы 1. Гонки, проходящие в столице Азербайджана уже в четвертый раз с 2016 года, продолжатся до 29 апреля.

Отметим, что протяженность гоночной трассы в Баку составляет чуть более шести километров. Самый широкий участок трека 13 метров, самый узкий вокруг Ичери Шехер, седьмой и восьмой повороты — 7,6 метра. Болиды стартуют и финишируют на площади «Азадлыг».

В 2016 году был зарегистрирован рекорд скорости Формулы 1 — 378 километров в час, установленный пилотом команды Williams Валттери Боттасом.

Наибольшее число зрителей, посещающих Азербайджан для просмотра гонок Гран При, прибывает из России, Великобритании, Грузии, Нидерландов, Польши, ОАЭ и Финляндии.