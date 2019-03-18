В Баку стартует 13-ое заседание Совместного мониторингового комитета министров стран ОПЕК

В понедельник в Баку стартует 13-ое заседание Совместного мониторингового комитета министров стран ОПЕК и стран, не входящих в эту организацию, сообщает Trend.

Как ожидается, с вступительной речью на заседании выступят министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов, председатель Совместного мониторингового комитета, министр энергетики, промышленности и природных ресурсов Саудовской Аравии Халид Абдулазиз аль-Фалих, президент ОПЕК, министр нефти Венесуэлы Мануэль Кеведо Фернандес и генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо.

Затем пройдет презентация, посвященная темпам развития рынка нефти, и будет выслушан отчет Совместной технической комиссии о показателях добычи за февраль.

За день до заседания Совместного мониторингового комитета министров в Баку прошло 27-е заседание Совместной технической комиссии.

Среди участников заседания также будут министры и высокопоставленные представители Алжира, ОАЭ, Кувейта, Ирака, Ливии, Нигерии, Конго, России, Казахстана, Бахрейна и Брунея.

| 2019-03-18T08:42:03+00:00 18 марта 2019, 11:55|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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