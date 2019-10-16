В Баку стартовала Каспийская техническая конференция

В среду в Баку начала работу Каспийская техническая конференция, сообщает Trend с мероприятия.

Открывая сессию, вице-президент азербайджанской госкомпании SOCAR по разработке месторождений Яшар Лятифов сказал, что разведка и добыча нефти усложняется без цифровой трансформации технологий.

Вице-президент отметил, что у SOCAR есть удачные проекты по оперативным разработкам. SOCAR оперативно реализует проектные системы и это адаптирует состояние компании на рынке, добавил Лятифов.

Каспийская техническая конференция продолжится до 18 октября. Основной фокус конференции уделен нефтегазовой отрасли в Каспийском регионе и на глобальном уровне.

Темой конференции является цифровая трансформация, которая найдет отражение в тематических панельных сессиях и технических сессиях, объединяющих специалистов отрасли, представителей регулирующих органов, инновационные компании и студентов.

| 2019-10-16T10:15:34+00:00 16 октября 2019, 12:40|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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