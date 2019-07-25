В Баку стартовал фестиваль «ЖАРА»: история пишется в Баку

В Баку в Sea Breeze Resort стартовал международный музыкальный фестиваль «ЖАРА-2019».

Как сообщает #, за пару часов до открытия состоялась пресс-конференция, в которой приняли участие организаторы фестиваля – народный артист Азербайджана, певец и композитор Эмин Агаларов, заслуженный артист России Григорий Лепс, основатель «Русского радио» и премии «Золотой граммофон» Сергей Кожевников, Филипп Киркоров, Лолита, Ольга Бузова, Ани Лорак, Яна Чурикова, Zivert, и др.

Говоря о новшествах этого года EMIN отметил, что в этом году на «ЖАРЕ» будет действовать еще одна – третья по счету «водная» сцена, установленная в бассейне. Он также рассказал о звездном составе, который выйдет в первый день фестиваля на сцену Sea Breeze Resort.

Это — Филипп Киркоров, Вера Брежнева, Дакота, Глюкоза, Николай Басков, Кристина Орбакайте, Александр Панайотов, Слава, Ани Лорак, Сергей Лазарев и многие другие.

Рассказывая о планах, EMIN отметил, что в следующем году «ЖАРА» пройдет во второй раз в Дубае, а в дальнейшем – в США, Германии и Беларуси.

«На следующий год фестиваль будет праздновать пятилетие, и мы планируем сделать international day, в котором примут участие звезды из США и Турции», — заявил организатор и хозяин фестиваля.

Также EMIN предложил Филиппу Киркорову провести на следующий год свой творческий вечер, на что король российской эстрады ответил: «это просто замечательная идея».

Киркоров рассказал также журналистам о вчерашней прогулке с детьми Мартином и Аллой-Викторией по Ичери шехер и о том, как они загадали желание над сказочной «волшебной лампой Аладдина». На вопрос представителей СМИ, какое желание загадали дети, Киркоров ответил: «Здоровья папе и много денег».

Ольга Бузова рассказала журналистам о том, что каждый ее выход на сцену сопровождается глубоким посылом и смыслом.

«Мне все равно, что обо мне говорят за спиной. Я делаю свою работу, и она доставляет мне огромное удовольствие», — сказала она.

Лолита в свою очередь рассказала о том, что готовит для своих поклонников.

«Сейчас я полностью погружена музыкой. Замужество меня не интересует», — поведала она представителям СМИ.

Ани Лорак назвала фестиваль «ЖАРА» самым грандиозным событием лета и пожелала его создателям процветания и дальнейшего развития.

В продолжении этих слов Яна Чурикова сказала, что «история пишется на берегу Каспийского моря, в Баку, в Sea Breeze, и это замечательное событие с каждым годом привлекает все большее внимание.

«Хотите увидеть всю самую современную музыкальную индустрию,- приезжайте в Баку. Тут – все!», — сказала Чурикова.

В этом году фестиваль «ЖАРА» проходит в Баку в четвертый раз. В нем принимают участие свыше 200 топовых звезд Азербайджана, России, Украины, Италии, США, Казахстана, Молдовы и других стран. Общее количество участников вместе с музыкантами, танцорами и сопровождающими их составами составляет свыше 600 человек.