В Баку стартовал фестиваль M.A.P: лучшие и модные постановки покажут за 10 дней

14 знаменитых театров, 9 стран, 7 театральных площадок и 10 фестивальных дней — в Баку стартовал M.A.P. Эта аббревиатура уже стала символом большого театрального праздника, который дарит бакинцам незабываемые встречи с лучшими коллективами из разных стран мира. Три заглавные буквы означают music (музыка), art (искусство) и performance (перформанс) – основная цель, сочетая различные формы театрального искусства помочь зрителям разобраться в тонкостях широкого спектра форм современного театра.

Как сообщает #, организаторы Международного театрального фестиваля M.A.P. — Пространство современного искусства YARAT, перед церемонией открытия провели пресс-конференцию, в которой также приняли участие зарубежные режиссеры и актеры.

Художественный руководитель YARAT Суад Гараева — Малеки рассказала о программе фестиваля, сделав акценты на главные отличия этого года.

Художественный руководитель M.A.P. последних двух лет – известный режиссер Кямран Шахмардан детально раскрыл идею и концепцию фестиваля, особо подчеркнув разнообразие жанров, которое увидят зрители в этом году:

«Мы все очень счастливы, что праздник начинается. В этот раз мы представим публике 18 спектаклей самых разных жанров и направлений — от драмы, современного танца, физического театра и кукольных представлений до клоунады и музыкальных постановок с элементами циркового шоу», — заявил он.

Свои постановки в Баку привезли Инженерный театр AXE (Россия), театр «Приют комедианта» (Россия), театр «Кукольный дом» (Россия), Новый Рижский театр (Латвия), Академический малый драматический театр — Театр Европы (Россия), Кукольный театр Дэвида Эспинозы (Испания), коллектив OLE! (Испания-Великобритания), Театр WHS (Финляндия), всемирно известный танцевальный коллектив Kibbutz Dance Company (Израиль), театр Sardegna (Италия), театр Ателье (Россия), коллектив Puppet Cinema (Израиль) и компания Recirquel (Венгрия).

Честь открывать нынешний фестиваль выпала Кямрану Шахмардану. Специально для фестиваля он поставил новый спектакль – «Сборище сумасшедших», премьера которого с большим успехом состоялась на Творческой сцене UNS.

В зале аншлаг и восторженные лица публики: Шахмардан знает, как удивить публику. Большим сюрпризом стал выход режиссера на сцену и в качестве актера. Как оказалось, накануне премьеры заболел один из артистов, и режиссеру пришлось спасать ситуацию самому.

Спектакль «Сборище сумасшедших» поставлен по мотивам одноименной пьесы азербайджанского драматурга Джалила Мамедгулузаде.

«Я давно мечтал поставить это произведение, и рад, что моя мечта, наконец-то сбылась. Примечательно, что произошло это как раз в этом году, когда мы празднуем 150-летие со дня его рождения», — сказал К. Шахмардан.

Директор театра «Приют комедианта» (Санкт – Петербург) Виктор Минков рассказал журналистам о спектакле «Человек из Подольска», который публика увидит сегодня, 11 октября и о том, как он рад возможности оказаться в Баку:

«Мы впервые находимся в этом прекрасном городе, и счастливы, что принимаем участие в этом замечательном фестивале. Концепция нашего театра заложена в самом названии: это приют талантливых людей. Большое спасибо организаторам за потрясающий прием. Надеемся, что азербайджанская публика встретит нас также тепло», — сказал он.

В отличие от других театров, «Приют комедианта» является первым в России государственным и репертуарным театром без постоянной труппы.

Режиссер спектакля «Человек из Подольска» — Михаил Бычков также поделился с журналистами своими ожиданиями от фестиваля:

«Для нас большая честь и ответственность оказаться на таком представительном фестивале, как M.A.P. Спектакль — своеобразный по форме, он будет интересен больше молодой публике. Но в его структуре лежит очень глубокая драматургия. Пьеса — очень русская, главный герой — типичный россиянин, настоящий герой нашего времени. Эту роль прекрасно воплотил талантливый актер Дмитрий Лысенков», — рассказал Бычков.

Показ спектакля состоится на Творческой сцене UNS.

Завтра в рамках фестиваля M.A.P. на сцене Азербайджанского Государственного театра кукол будет представлена постановка «Золушка» в исполнении артистов российского театра «Кукольный дом».

На сцене Театра музыкальной комедии покажут спектакль «Соня» Нового Рижского театра. Пьесу поставил знаменитый латвийский театральный режиссер Алвис Херманис, лауреат высшей театральной награды Европы в номинации «Новая театральная реальность».

Спектакль, билеты на который были раскуплены буквально в считанные дни – «Дядя Ваня» в исполнении артистов Академического Малого драмтеатра – театра Европы с восхитительной Ксенией Раппопорт в роли Елены Андреевны, будет представлен в рамках фестиваля 13 октября на сцене Государственного Академического Русского драмтеатра им. С.Вургуна.