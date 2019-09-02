В Баку срубят 5 тысяч деревьев

Хозяйственное объединение по озеленению города Баку начало вырубку засохших деревьев.

Об этом сообщил заведующий отделом защиты растений объединения Орхан Мамедов.

По его словам, будет срублено около пяти тысяч деревьев в 12 районах столицы:

«В настоящее время процесс вырубки продолжается. Уже срублено более 1 200 деревьев. Иногда сталкиваемся с трудностями. Например, под такими деревьями припаркованы автомобили или на территории наблюдается интенсивное движение.

Будут вырублены все засохшие деревья, но не можем сказать, когда эта работа завершится.

Несмотря на то, что вчера был выходной день, были срублены деревья на нескольких улицах Ясамальского района. Также ведутся работы по обрезке деревьев».

Отметим, что сильный ветер 5 августа повалил 50 деревьев, 14 деревьев были вырваны с корнем. В результате инцидентов пять человек пострадали, повреждены 10 автомобилей.(oxu.az)