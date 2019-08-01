В Баку создаются общественные пляжи

По инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, учредителя и руководителя общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой в Баку началось создание общественных пляжей.

Как сообщает Report, с учетом пожеланий жителей столицы и многочисленных гостей города, их обращений в общественное объединение IDEA, по инициативе учредителя объединения Лейлы Алиевой на прибрежных территориях начато создание общественных пляжей, альтернативных имеющимся частным центрам отдыха и платным пляжам.

В первую очередь такой пляж создан на шести гектарах прибрежной полосы в Сабаильском районе на территории пляжа Шихово, по адресу Сальянское шоссе, 32 (напротив Главного таможенного управления города Баку). Ранее неухоженная территория была очищена и благоустроена, установлены 60 навесов, в 6 местах — кабины для переодевания, в двух местах – душевые, в 2 местах – санузлы в двух кабинках, две беседки для того, чтобы отдыхающие граждане могли пообедать, созданы футбольная и волейбольная площадки, заасфальтированы ведущая к побережью дорога, а также территория площадью 3500 квадратных метров, где создана стоянка для автомобилей.

Для организации отдыха граждан на территории пляжа размещено достаточное количество лежаков и гамаков, вдоль всей территории установлены контейнеры для мусора, выполнены дополнительные работы.

В ближайшие дни в поселках Пиршаги и Бузовна сдадут в пользование новые общественные пляжи. В целом на 7-ми прибрежных территориях столицы планируется создание таких пляжей.

Вход и другие услуги на общественном пляже, начавшем функционировать на территории Шихово, и создающихся на других территориях, бесплатны. Для сохранения чистоты на территории на должном уровне здесь будет работать обслуживающий персонал.