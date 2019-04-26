В Баку создан штаб для устранения пробок

В Исполнительной власти города Баку 26 апреля состоялось совещание с участием представителей МЧС, Госкомитета архитектуры и строительства, Государственного агентства рекламы и Бакинского транспортного агентства, а также руководителей хозяйственных служб, входящих в структуру ИВ.

На совещании глава ИВ Баку Эльдар Азизов отметил, что будут приняты соответствующие меры для обеспечения пожарной безопасности в загруженных местах столицы, свободного проезда пожарных машин к объектам, устранения пробок и приведения архитектурного стиля и эстетического вида этих территорий в соответствие с современными стандартами.