В Баку создан штаб для устранения пробок

В Исполнительной власти города Баку 26 апреля состоялось совещание с участием  представителей МЧС, Госкомитета архитектуры и строительства, Государственного агентства рекламы и Бакинского транспортного агентства, а также руководителей хозяйственных служб, входящих в структуру ИВ.

На совещании глава ИВ Баку Эльдар Азизов отметил, что будут приняты соответствующие меры для обеспечения пожарной безопасности в загруженных местах столицы, свободного проезда пожарных машин к объектам, устранения пробок и приведения архитектурного стиля и эстетического вида этих территорий в соответствие с современными стандартами.

С этой целью был создан штаб из представителей соответствующих структур.

Члены штаба уже приступили к инвентаризации улиц и находящихся на них объектов. Первоначально работы начались на улице Мухаммеда Хади в Хатаинском районе и проспекте Гара Гараева в Низаминском районе. По итогам инвентаризации будет подготовлен и реализован соответствующий план действий.

| 2019-04-26T14:46:48+00:00 26 апреля 2019, 16:21|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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