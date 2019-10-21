В Баку состоялся фестиваль Roboday

В рамках Недели инноваций InnoWeek в Баку состоялся фестиваль Roboday, сообщает Trend со ссылкой на министерство транспорта, связи и высоких технологий.

На фестивале, который является частью проекта «Робопарк», были организованы выставки по работе с различными роботами, функционировали стенды, а также действовали зоны, где демонстрировались новшества в области робототехники.

Также были проведены различные тренинги, в том числе соревнования «Дрон», «Робофутбол» и «Робосумо».

AREA создала отдельную площадку по категории Regular в соревнованиях Всемирной олимпиады роботов (WRO).

Также в рамках фестиваля Roboday была представлена информация об образовательных программах STEAM (Science, Technology, Engineering, Art, Math – наука, технология, инженерия, искусство, математика).

Отметим, что главная цель проекта «Робопарк» заключается в повышении интереса к сфере робототехники, привлечении успешных робототехнических проектов к конкурсам и создании возможности для их коммерциализации.

Фестиваль прошел при организации Министерства транспорта, связи и высоких технологий и Агентства по инновациям, партнерстве Академии робототехники и инженерии Азербайджана AREA, Sumaks Academy, Engineering For Kids и Mars Academy в Центре Гейдара Алиева.

| 2019-10-21T10:09:51+00:00 21 октября 2019, 12:59|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss