В Баку состоялся фестиваль Roboday

В рамках Недели инноваций InnoWeek в Баку состоялся фестиваль Roboday, сообщает Trend со ссылкой на министерство транспорта, связи и высоких технологий.

На фестивале, который является частью проекта «Робопарк», были организованы выставки по работе с различными роботами, функционировали стенды, а также действовали зоны, где демонстрировались новшества в области робототехники.

Также были проведены различные тренинги, в том числе соревнования «Дрон», «Робофутбол» и «Робосумо».

AREA создала отдельную площадку по категории Regular в соревнованиях Всемирной олимпиады роботов (WRO).

Также в рамках фестиваля Roboday была представлена информация об образовательных программах STEAM (Science, Technology, Engineering, Art, Math – наука, технология, инженерия, искусство, математика).

Отметим, что главная цель проекта «Робопарк» заключается в повышении интереса к сфере робототехники, привлечении успешных робототехнических проектов к конкурсам и создании возможности для их коммерциализации.

Фестиваль прошел при организации Министерства транспорта, связи и высоких технологий и Агентства по инновациям, партнерстве Академии робототехники и инженерии Азербайджана AREA, Sumaks Academy, Engineering For Kids и Mars Academy в Центре Гейдара Алиева.