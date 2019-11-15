В Баку состоялось открытие памятника Альберту Агарунову

Состоялось открытие установленного в Наримановском районе Баку памятника национальному герою Азербайджана Альберту Агарунову.

Как сообщает Report, на церемонии открытия присутствовали члены семьи А.Агарунова, завотделом межнациональных отношений, мультикультурализма и религиозных вопросов Администрации президента Этибар Наджафов, замминистра обороны Керим Велиев, председатель Госкомитета по работе с религиозными структурами Мубариз Гурбанлы, глава ИВ Наримановского района Абдин Фарзалиев, глава религиозной общины горских евреев Милих Евдаев, посол Израиля в Азербайджане, депутаты Милли Меджлиса.

Отметим, что идею возведения памятника Альберту Агарунову выдвинул командир шехида Гаджи Азимов.

Напомним, что Альберт Агарунович Агарунов родился 25 апреля 1969 года в бакинском поселке Амираджан. Он погиб в боях за Шушу 8 мая 1992 года.

В Амираджанах, где родился национальный герой, есть носящие его имя школа и улица.

В этом году шехиду исполнилось бы 50 лет.