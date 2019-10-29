В Баку состоялась встреча министров обороны Азербайджана и Беларуси

Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов встретился с находящимся с визитом в нашей стране для участия в очередном заседании Совета министров обороны стран-членов СНГ министром обороны Республики Беларусь генерал-лейтенантом Андреем Равковым, сообщает официальный сайт оборонного ведомства.

В ходе встречи состоялся широкий обмен мнениями по нынешнему состоянию и перспективам развития военного сотрудничества между Азербайджаном и Беларусью, а также особо отмечен вклад двух государств, внесенный в региональную безопасность.

По завершении встречи между министерствами обороны Азербайджанской Республики и Республики Беларусь был подписан План двустороннего сотрудничества на 2020-й год. План предусматривает организацию взаимных визитов экспертных групп, проведение совместных мероприятий боевой подготовки, обмен передовым опытом и другие важные вопросы.