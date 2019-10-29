В Баку состоялась встреча министров обороны Азербайджана и Беларуси

Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов встретился с находящимся с визитом в нашей стране для участия в очередном заседании Совета министров обороны стран-членов СНГ министром обороны Республики Беларусь генерал-лейтенантом Андреем Равковым, сообщает официальный сайт оборонного ведомства.

В ходе встречи состоялся широкий обмен мнениями по нынешнему состоянию и перспективам развития военного сотрудничества между Азербайджаном и Беларусью, а также особо отмечен вклад двух государств, внесенный в региональную безопасность.

По завершении встречи между министерствами обороны Азербайджанской Республики и Республики Беларусь был подписан План двустороннего сотрудничества на 2020-й год. План предусматривает организацию взаимных визитов экспертных групп, проведение совместных мероприятий боевой подготовки, обмен передовым опытом и другие важные вопросы.

| 2019-10-29T16:41:06+00:00 29 октября 2019, 20:11|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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