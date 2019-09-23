В Баку состоялась церемония открытия совместных учений «Кавказский Орел-2019»

В соответствии с соглашением, достигнутым министрами обороны Азербайджана, Турции и Грузии, в Баку начались совместные учения сил специального назначения «Кавказский Орел — 2019», сообщает официальный сайт министерства обороны.

В ходе учений будут выполняться задачи по уничтожению условной цели с использованием воздушных компонентов, освобождению заложников, эвакуации раненых и другие задания.

В учениях, которые продлятся до 1 октября, в качестве наблюдателей примут участие пакистанские военнослужащие.