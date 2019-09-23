В Баку состоялась церемония открытия совместных учений «Кавказский Орел-2019»

В соответствии с соглашением, достигнутым министрами обороны Азербайджана, Турции и Грузии, в Баку начались совместные учения сил специального назначения «Кавказский Орел — 2019», сообщает официальный сайт министерства обороны.

В ходе учений будут выполняться задачи по уничтожению условной цели с использованием воздушных компонентов, освобождению заложников, эвакуации раненых и другие задания.

В учениях, которые продлятся до 1 октября, в качестве наблюдателей примут участие пакистанские военнослужащие.

| 2019-09-23T21:17:53+00:00 23 сентября 2019, 22:36|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss