В Баку состоялась церемония официального открытия 45-й ежегодной конференции IAEA 2019

В Баку состоялась церемония официального открытия 45-й ежегодной конференции Международной ассоциации по оценке качества образования (IAEA 2019).

Как сообщает Report, на мероприятии, организованном Государственным экзаменационным центром, принимают участие заведующий отделом по вопросам гуманитарной политики Администрации президента Фарах Алиева, председатель Совета директоров ГЭЦ Малейка Аббасзаде, министр образования Джейхун Байрамов и более 300 делегатов из 55 стран.

В этом году конференция посвящена теме «Оценивание и принятие решений: индивидуальные и институциональные пути решения».

Напомним, что IAEA – глобальный форум для структур, проводящих оценивание в высших учебных заведениях и на рабочих местах. Члены ассоциации – учреждения образования, исследовательские центры и соответствующие государственные структуры, представляющие более 50 стран. Для повышения качества оценивания в образовании и развития международного сотрудничества в этой сфере IAEA ежегодно проводит международные конференции в одной из стран-участниц.