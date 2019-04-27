В Баку состоится прогулка по пит-лейну и автограф-сессия пилотов «Формулы-1»

В Баку состоится прогулка по пит-лейну и автограф-сессия пилотов «Формулы-1». Это уникальная возможность вблизи увидеть боксы команд Formula 1 и стать свидетелями подготовки участников Гран-при к насыщенному гоночному уикенду.

Возможность посетить прогулку по пит-лейну в четверг доступна для всех зрителей, за исключением владельцев билетов в зону свободного размещения.

Получить автограф любимого гонщика фанаты Formula 1 смогут в рамках автограф-сессий, которые будут проводиться в F1 Village на Центральной площади Олимпийского парка несколько раз в день.

Изменения будут только в развлекательной программе: новые представления, игровые зоны, шоу и концерты.

Как всегда, в Баку приедут мировые звезды. Одно из изменений заключается в смене локаций гоночных афтепати. В этом году они будут проходить в ElektraEventsHall.