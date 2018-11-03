В Баку состоится международная театральная конференция

5-6 ноября в Баку пройдет V Бакинская международная театральная конференция «Театральная философия XXI века: концепция существования», организованная Министерством культуры, Союзом театральных деятелей и Национальной Академией наук Азербайджана.

Как передает АЗЕРТАДЖ, об этом сообщил заведующий отделом информации и связей с общественностью Министерства культуры Азербайджана Интигам Гумбатов на пресс-конференции, организованной в связи с предстоящим мероприятием. Он отметил, что в конференции примут участие 110 театральных деятелей из более 40 стран. Конференция проводится в соответствии с реализацией положений госпрограммы «Азербайджанский театр в 2009-2019 годах».

«В церемонии открытия конференции примут участие президент Международного театрального института (МСЭ) Мохаммад Алефхам (Объединенные Арабские Эмираты), артист мира ЮНЕСКО Али Махди (Судан), председатель Комиссии по связям с общественностью Союза международных кукольных театров (UNIMA) Катарина Клачник-Кокутар, ректор ГИТИС Георгий Заславский (Россия), президент Международной ассоциации детско-юношеских театров (ASSITEJ) Ивета Хардин (Южная Африка) и другие гости », — сказал И. Гумбатов.

Исполнительный секретарь конференции Шаиг Сафаров подчеркнул, что Бакинская международная театральная конференция проводится в пятый раз. В ней примут участие известные деятели культуры из США, Канады, Мексики, Германии, Франции, Италии, Австрии, Сербии, Греции, Словакии, Словении, Болгарии, Турции и других стран.

В рамках двухдневной конференции состоятся обсуждения, мастер-классы и показы различных спектаклей.

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