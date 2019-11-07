В Баку состоится Фестиваль танго

В Баку в очередной раз пройдет международный Бакинский Фестиваль Танго.

Как сообщает Report, организаторами мероприятия является посольство Аргентины в Азербайджане и United Cultures.

Мероприятия в рамках фестиваля пройдут с 29 ноября по 1 декабря в Баку.

На фестивале выступят международно признанные танцоры. Кроме того, в качестве специальных гостей на фестивале примут участие чемпионы мира и Европы 2019 Августина Пьяджо и Максим Герасимов, а также Сесилия Акоста и Леван Гомелаури.

В рамках фестиваля вы также сможете насладиться исполнением одного из лучших лучших бандонеонистов своего поколения Виктора Гюго Вилену и не менее выдающегося виртуозного гитариста в современном аргентинском танго Лаутаро Тиссеру.