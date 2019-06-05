В Китае девочка выжила при падении лифта с 19 этажа

Девятилетняя девочка пролетела в сломанном лифте с 19 до 1 этажа в городе Шэньчжэнь китайской южной провинции Гуандун, при этом осталась жива и даже не получила никаких физических травм, видеозапись с камеры наблюдения лифта распространена многочисленными СМИ и в социальных сетях, передает РИА Новости.

Инцидент произошел 28 мая во второй половине дня, когда девочка воспользовалась лифтом при возвращении домой с занятий. Все пассажиры лифта постепенно вышли из него, и когда двери закрылись на 19 этаже, в кабине осталась только девочка. Неожиданно лифт на высокой скорости стал падать вниз. Девочка не растерялась и не заплакала, она стала нажимать на кнопки всех этажей, однако экран, где обычно загорается номер этажа, ничего не показывал. Тем не менее, на первом этаже лифт благополучно остановился, девочка нажала на кнопку открытия дверей и спокойно вышла из кабины.