В Баку шесть студенток отравились угарным газом

Шесть студенток университета «Хазар» в столице Азербайджана госпитализированы с признаками отравления угарным газом. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Минздрава республики.

«В токсикологическое отделение Клинического медицинского центра в Баку доставлены шесть студенток университета «Хазар» с признаками отравления угарным газом», — говорится в сообщении. По данным министерства, ЧП произошло на съемной квартире, в которой жили студентки.

Врачи оценивают состояние пострадавших как средней тяжести. Им оказывается необходимая медицинская помощь.

| 2019-11-26T09:43:06+00:00 26 ноября 2019, 10:13|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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