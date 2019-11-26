В Баку шесть студенток отравились угарным газом

Шесть студенток университета «Хазар» в столице Азербайджана госпитализированы с признаками отравления угарным газом. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Минздрава республики.

«В токсикологическое отделение Клинического медицинского центра в Баку доставлены шесть студенток университета «Хазар» с признаками отравления угарным газом», — говорится в сообщении. По данным министерства, ЧП произошло на съемной квартире, в которой жили студентки.

Врачи оценивают состояние пострадавших как средней тяжести. Им оказывается необходимая медицинская помощь.