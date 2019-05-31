В Баку с официальным визитом находится президент Польши

31 мая состоялась церемония официальной встречи президента Республики Польша Анджея Дуды, прибывшего с официальным визитом в Азербайджанскую Республику.

Как сообщает пресс-служба президента Азербайджана, на площади, где развевались государственные флаги двух стран, в честь президента Республики Польша Анджея Дуды был выстроен почетный караул.

После официальной церемонии встречи состоялась встреча президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и президента Республики Польша Анджея Дуды один на один.

 

| 2019-05-31T13:56:24+00:00 31 мая 2019, 13:56|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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