В Баку с официальным визитом находится президент Польши

31 мая состоялась церемония официальной встречи президента Республики Польша Анджея Дуды, прибывшего с официальным визитом в Азербайджанскую Республику.

Как сообщает пресс-служба президента Азербайджана, на площади, где развевались государственные флаги двух стран, в честь президента Республики Польша Анджея Дуды был выстроен почетный караул.

После официальной церемонии встречи состоялась встреча президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и президента Республики Польша Анджея Дуды один на один.