В Баку раскрыта наркосеть

Сотрудники Главного управления по борьбе с наркотиками провели очередное оперативное мероприятие против лиц, занимающихся незаконным оборотом наркотических веществ.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД Азербайджана, в ходе операции, проведенной в поселке Масазыр Абшеронского района, был задержан житель поселка ранее судимый Махир Самедов.

Во время личного обыска при нем были обнаружены и изъяты 2,283 гр. сильнодействующего наркотика героина и 2,250 гр. психотропного вещества метамфетамина.

При обыске в доме М.Самедова в поселке Масазыр было обнаружено и изъято еще 52,666 гр. героина, 51,760 гр. метамфетамина, одни электронные весы. В своих показаниях задержанный сообщил, что занимается сбытом наркотиков и получает их от некоего «Гаджи».

Сотрудники Главного управления продолжили операцию, в результате которой был задержан и представлен следствию подозреваемый в сбыте М.Самедову наркотических и психотропных веществ житель села Оджаглы Джалилабадского района Гаджиага Алиев.

Во время задержания при нем было обнаружено и изъято 50.595 гр. героина. Расследование установило, что Махир Самедов и Гаджиага Алиев организовали сеть по сбыту наркотиков и психотропных веществ в Баку и пригороде.

По факту в отношении обоих лиц были возбуждены уголовные дела по соответствующим статьям УК, решением суда принята мера пресечения – арест.

Следственно-оперативные мероприятия продолжаются.