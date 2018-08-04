В Баку пытались ввезти контрабандные iPhone

Сотрудниками Главного таможенного управления на воздушном транспорте пресечена попытка ввоза через таможенную границу неправильно задекларированных мобильных телефонов, говорится в сообщении Государственного таможенного комитета Азербайджана.

Согласно информации, гражданин Азербайджана, прилетевший рейсом Дубай — Баку, находясь в зоне таможенного контроля, заполнил декларацию о том, что у него четыре мобильных телефона İphone X. Однако при проверке его вещей рентгеновским аппаратом на мониторе появились изображения большего количества телефонов, поэтому он был задержан, а багаж повторно проверен. В результате в багаже было обнаружено еще десять телефонов, в пакете же — два мобильных телефона марки İphone X 256GB.

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