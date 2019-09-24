В Баку проводится тренинг с участием экспертов НАТО

В Военной Академии Вооруженных Сил в рамках Программы расширения военного образования (DEEP) с участием экспертов НАТО проводится тренинг педагогических инструкторов, сообщает официальный сайт оборонного ведомства.

Целью тренинга является оказание помощи совершенствованию педагогического потенциала специальных военно-учебных заведений путем подготовки ведущих педагогических инструкторов за счет кадровых ресурсов Министерства обороны.

Участникам, успешно завершившим тренинг, который пройдет до 27 сентября, будут вручены сертификаты.

| 2019-09-24T16:29:02+00:00 24 сентября 2019, 20:38|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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