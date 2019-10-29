В Баку прошло мероприятие по случаю Дня Республики Турции

В столице Азербайджана у Мемориала турецким воинам прошло мероприятие по случаю Дня Республики Турции, сообщает Агентство Анадолу.

В мероприятии приняли участие посол Турции в Баку Эркан Озорал, военный атташе Турции Исмаил Хаккы Косеали, представитель Турецкой Республики Северного Кипра Уфук Турганер, представители турецких организаций в Азербайджане, предприниматели и граждане.

Посол возложил венок к мемориалу, память воинов почтили минутой молчания.

Затем прозвучали гимны Турции и Азербайджана.

Глава дипмиссии оставил запись в памятной книге мемориала.

Участники мероприятия посетили также Аллею шехидов.

| 2019-10-29T13:20:12+00:00 29 октября 2019, 13:32|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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