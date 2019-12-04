В Баку прошло дефиле детей с ограниченными возможностями

В новом здании специальной образовательной школы номер 11, построенной по инициативе Фонда Гейдара Алиева, прошло дефиле детей с ограниченными возможностями здоровья, сообщает #.

Дефиле было организовано Центром азербайджанского нацио нального костюма, Домом моды ГюльнарыХалиловой и Управлением образования города Баку при содействии общественного объединения «Ümüd var» и Ассоциации развития женского предпринимательства в Азербайджане (AQSIA).

Мероприятие было посвящено Международному дню инвалидов. Среди гостей были общественные деятели, представители культуры и науки, творческой интеллигенции и молодежи.

«Государством уделяется особое внимание и забота детям с ограниченными возможностями здоровья, создаются все условия для их интеграции в общество, раскрытия и реализации творческого потенциала. Мода должна быть без границ и такие мероприятия меняют жизнь вокруг, наполняя ее добротой и пониманием, находят отклик во множестве сердец», — отметила руководитель комиссии по социальной работе AQSİA, доктор философии по искусствоведению Гюльнара Халилова, которой была вручена благодарность за проведение дефиле.

В показе мод приняло участие 14 детей, причем наряды из коллекции Гюльнары Халиловой были подарены воспитанникам школы.

Гостям была также представлена концертная программа «Biz cəmiyyətin ayrı lmaz hissəsiyik»(Мы неотъемлемая часть общества).