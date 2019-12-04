В Баку прошло дефиле детей с ограниченными возможностями  

В новом здании специальной образовательной школы номер 11, построенной по инициативе Фонда Гейдара Алиева, прошло дефиле детей с ограниченными возможностями здоровья, сообщает #.
Дефиле было организовано Центром азербайджанского нацио
Мероприятие было посвящено Международному дню инвалидов. Среди гостей были общественные деятели, представители культуры и науки, творческой интеллигенции и молодежи.
«Государством уделяется особое внимание и забота детям с ограниченными возможностями здоровья, создаются все условия для их интеграции в общество, раскрытия и реализации творческого потенциала. Мода должна быть без границ и такие мероприятия меняют жизнь вокруг, наполняя ее добротой и пониманием, находят отклик во множестве сердец», — отметила руководитель комиссии по социальной работе AQSİA, доктор философии по искусствоведению Гюльнара
В показе мод приняло участие 14 детей, причем наряды из коллекции Гюльнары Халиловой
Гостям была также представлена концертная программа «Biz cəmiyyətin ayrı