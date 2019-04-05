В Баку прошла презентация туристической карты BakuCard

Сегодня в Баку прошла презентация официальной городской карты BakuCard, предназначенной для гостей столицы, сообщает в пятницу Trend.

По словам главы Бакинского туристического информационного центра, директора проекта BakuCard Руфата Багирова, BakuCard, будучи новым, инновационным продуктом, позволяет владельцу карты бесплатно пользоваться городским общественным транспортом и автобусами «Baku City Aero Express», осуществляющими трансфер в аэропорт и обратно.

Багиров отметил, что до конца года число партнеров проекта увеличится. Он добавил, что по сроку действия есть 24-часовые, 72-часовые и семидневные карты, которые стоят 24, 45 и 70 манатов соответственно.

Директор проекта добавил, что срок использования карты будет отсчитываться с момента первого ее использования: «Карты BakuCard уже в продаже. Ее можно использовать и через неделю после ее приобретения. Эта поддержка развитию бизнеса в Азербайджане».

Карты можно приобрести в международном аэропорту Гейдар Алиев, в информационно-туристических центрах, отелях, турагентствах, киосках и на сайте www.bakucard.az.

Купив карту, туристы смогут приобретать билеты на автобусы «Baku City Tour» с 50-процентной скидкой.

С помощью «BakuCard» можно бесплатно или со скидкой посещать более 20 музеев и парков отдыха, воспользоваться скидками в более чем 200 магазинах розничной торговли и торговых центрах, различных кафе и ресторанах.