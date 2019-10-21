В Баку прошел открытый чемпионат Азербайджана по пауэрлифтингу

В Баку в спортивном комплексе Zirvə прошел открытый чемпионат Азербайджана по пауэрлифтингу с участием отечественных и грузинских паралимпийцев, сообщили Trend Life в пресс-службе Национального паралимпийского комитета Азербайджана.

Среди победителей в различных весовых категориях и категориях в зависмости от инвалидности стали — Пярвин Мамедов, Сарвар Ганиев, Нурлан Бабаджанов, Эльшан Гусейнов, Шамо Асланов, Лейла Керимова, Асиф Белиев, Магеррам Гасымов и Ахмад Разим (Грузия). Причем, Магеррам Гасымов в весовой категории 90 – +125 кг для паралимпийцев с ограниченными возможностями зрения установил новый республиканский рекорд. При собственном весе в 106 кг при трех подходах поднял 575 кг. В общем итоге лучшими стали предстваители Гянджи, которые завевали 3 золотые, 2 серебряные и одну бронзовую медали.

В церемонии награждения принял участие генеральный секретарь НПКА Кямал Мамедов.