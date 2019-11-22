В Баку прошел гала-вечер кинофестиваля «Азербайджанская семья»

В Международном центре мугама прошел гала-вечер XI кинофестиваля «Азербайджанская семья» и церемония награждения участников фотоконкурса «Из жизни на фото», сообщает Trend Life. Проект реализован Государственным комитетом по проблемам семьи, женщин и детей, Фондом Гейдара Алиева, Министерством культуры Азербайджана и Фондом народонаселения ООН.

Награждение победителей фестиваля и фотоконкурса прошло по номинациям – «Лучший художественный фильм», «Лучший документальный фильм», «Лучший студенческий фильм», «Лучший социальный ролик», «Самый популярный фильм в социальных сетях», «лучшая фоторабота». Помимо основных номинаций награду получили фильмы, в которых были затронуты темы фестиваля, привлекшие внимание общественности.

Кинофестиваль «Азербайджанская семья» проводится с 2009 года, а проводимый в рамках кинофестиваля фотоконкурс «Из жизни в фото» проводится с 2014 года. В этом году на кинофестиваль было представлено 49 фильмов 41 автора. Всего с 2009 года было представлено 386 фильмов 345 режиссеров, в том числе 42 иностранные картины (Турция, Россия, Беларусь, Украина, Болгария, Узбекистан, Германия, Венгрия, Швеция, Кыргызстан, Марокко и Франция); 144 фотографа представили 527 фоторабот.