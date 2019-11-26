В Баку прошел «Форум азербайджанских дизайнеров — 2019»

В Международном Центре Мугама состоялся «Форум азербайджанских дизайнеров — 2019». Мероприятие было организовано Azerbaijan Digital Arts School (ADAS) и Graphic Design Azerbaijan (GDAZ) при поддержке Министерства культуры, сообщает АЗЕРТАДЖ.

Ведущая мероприятия – учредитель Baku Bloggers School Елена Сидоренко рассказала о форуме, отметив, что целью его проведения является развитие сектора дизайна в Азербайджане, обмен опытом профессионалов данной области, выдвижение идей для поиска креативных решений, обсуждение проблем и предложений.

На мероприятии была затронута тема недавнего включения города Баку в Сеть творческих городов ЮНЕСКО в категории «Дизайн», а также была обсуждено создание Совета азербайджанских дизайнеров.

На форуме также выступили учредители известных компаний, графические дизайнеры, специалисты в сфере рекламы, которые поделились своими мнениями.

Следует отметить, что «Форум азербайджанских дизайнеров» (Azerbaijan Design Forum) проводится в Азербайджане ежегодно, начиная с 2015-го года. Этот форум считается первым в республике форумом в сфере дизайна, который объединяет людей, работающих в этой сфере.