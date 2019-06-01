В Баку пройдет заседание Правления Союза кинематографистов Азербайджана

4 июня в Баку пройдет заседание Правления Союза кинематографистов Азербайджана (СКА) под председательством Рустама Ибрагимбекова, сообщает и/а Turan.

Как сказано в пресс-релизе СКА, на заседании будут обсуждены вопросы подготовкиr к XI съезду — его повестка и место проведения. Среди обсуждаемых тем также будут: состояние производства художественных, документальных и анимационных фильмов, проблема кинопроката и концепция развития кино.

Заседание начнется в 14 часов в помещении СКА по адресу: ул. Гасана Сеидбейли, 18. Официальная часть мероприятия будет открыта для прессы. Желающие участвовать должны обратиться за аккредитацией по телефонам: (+99412) 497-19-10, (+99470) 335-03-05 или электронной почте: [email protected] до 18 часов 3 июня.